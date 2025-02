Promozione, Virtus Bisceglie: vittoria pesante in rimonta

Tre punti d’oro per la Virtus Bisceglie, che supera 2-1 la Virtus Palese e rilancia le sue ambizioni di salvezza. La squadra di mister Di Corato, nonostante le assenze di Vecchio e Quacquarelli, ha conquistato un successo prezioso sul sintetico del “Di Liddo” al termine di una gara combattuta e risolta nel finale.

Partenza in salita per i padroni di casa, colpiti dopo appena tre minuti da un tiro insidioso di Ascenzio. Gli ospiti hanno sfiorato più volte il raddoppio, ma la Virtus Bisceglie ha saputo reagire con carattere. Il pari è arrivato al 26’ grazie a Nicola Difrancesco, lesto a insaccare su cross di Caputo.

Il match ha cambiato volto con l’espulsione del portiere barese Leuci al 44’. Nella ripresa, i biscegliesi hanno sfiorato più volte il vantaggio con Porcelli, Caputo e Camporeale. Quando il pareggio sembrava inevitabile, l’affondo decisivo è arrivato all’89’: Trawaly ha servito Dascoli, che ha firmato il 2-1 scatenando la festa del “Di Liddo”.

Una vittoria meritata per la Virtus Bisceglie, che prosegue la sua rincorsa alla salvezza. Il prossimo impegno sarà domenica 23 febbraio in trasferta contro il Troia, penultimo in classifica.

Virtus Bisceglie–Virtus Palese 2-1

Reti: 3’ Ascenzio, 26’ Difrancesco, 89’ Dascoli.

Virtus Bisceglie: Sibio, Napoletano, Sgarra (46’ Dascoli), Vito Quacquarelli, Di Pierro, Camporeale, Basile, De Marco, Caputo (80’ Amorese), Porcelli (92’ Binetti), Difrancesco (63’ Trawaly). A disp.: Quagliarella, Monopoli, Sibillano, Cavorsi, Losapio. All. Di Corato.

Virtus Palese: Leuci, Lorusso, Cannito, Loconsole, Atif, Montagna, Faliero, Ascenzio, Bovio, Fumai, Caputi. All.: Maurelli.

Arbitro: Morelli (Barletta). Assistenti: Montinaro – Codazzo (Lecce).

Ammoniti: Loconsole, Dascoli, Vito Quacquarelli, Faliero, Difrancesco (dalla panchina), mister Di Corato. Espulso Leuci al 44’ per fallo da ultimo uomo.

