Promozione, Virtus Bisceglie travolta dalla capolista tra le polemiche

La Virtus Bisceglie esce sconfitta con un netto 4-0 dal confronto interno con la capolista Audace Barletta, nel match valido per il Girone A di Promozione pugliese. Un risultato severo per i biancazzurri, che avevano iniziato la sfida con buon piglio, ma che si sentono penalizzati da alcune decisioni arbitrali, soprattutto in occasione delle prime due reti ospiti.

La partita

I padroni di casa si rendono subito pericolosi con un cross di Porcelli deviato da un difensore barlettano sulla traversa e con un colpo di testa di Trawaly che sfiora il palo. Proprio nel momento migliore della Virtus arriva il vantaggio dell’Audace, al 24’, con Morra che sfrutta un contropiede per piazzare un destro a giro nell’angolo basso. L’azione nasce da un contatto a centrocampo su Trawaly non rilevato dal direttore di gara, generando le prime proteste del pubblico biscegliese.

Al 32’ Lorusso firma il raddoppio in circostanze simili, chiudendo un’altra ripartenza su cui la Virtus lamenta un fallo non fischiato. Nonostante lo svantaggio, i ragazzi di mister Di Corato provano a reagire e sfiorano il gol con Amorese, ben fermato da Loiodice al 38’. Si va al riposo sullo 0-2.

L’inizio della ripresa è in salita per la Virtus, colpita ancora da Lorusso al 48’, bravo ad approfittare di una disattenzione difensiva per segnare il terzo gol, l’unico su cui non si registrano particolari contestazioni. La squadra biscegliese accusa il colpo ma cerca comunque di trovare il gol della bandiera con iniziative di Amorese, Camporeale e Porcelli. Al 75’, però, arriva il quarto gol ospite: Martinez serve Lorusso in area, ma l’azione è viziata da un pallone uscito oltre la linea laterale non segnalato dall’assistente.

Nel finale, Loiodice nega ancora il gol ai padroni di casa con una parata su Amorese, che all’88’ viene espulso per un intervento giudicato irregolare ma apparso dubbio. Una sanzione che costerà all’attaccante la presenza nel derby contro il Don Uva.

La protesta della Virtus Bisceglie

Nel post-partita, la Virtus alza la voce chiedendo maggiore attenzione e rispetto per la regolarità del torneo: «Non si può accettare di trovarsi sotto di due reti contro la capolista per errori arbitrali. I protagonisti del calcio devono essere i giocatori, non chi dirige le gare». Ora l’obiettivo è voltare subito pagina in vista del derby del 6 aprile, confidando anche nel recupero degli indisponibili Caputo, Di Pierro, Andrea Quacquarelli, Sgarra e Napoletano.

Virtus Bisceglie-Audace Barletta 0-4

Reti: 24’ Morra, 32’ Lorusso, 48’ Lorusso, 75’ Lorusso.

Virtus Bisceglie: Musacco, Basile, Monopoli, Dascoli, V. Quacquarelli, Camporeale (51’ De Marco), Di Franco (68’ Campanale), Vecchio, Trawaly (57’ Trawaly), Porcelli, Amorese. Panchina: Sibio, Di Pierro, Losapio, Cavorsi, Sibillano, Binetti. All. Di Corato

Audace Barletta: Loiodice, Nacci, Telera (Fiorella), Zingrillo (Dibari), Milella, Vicedomini, Guacci (Sfrecola), Morella, Martinez, Morra, Lorusso. Panchina: Spera, Daleno, Cormio, Mazzilli, Fanelli, D’Onofrio. All. Maffucci (squalificato).

Arbitro: Consales (Foggia). Assistenti: Conversa e Boccuzzi (Bari).

Ammoniti: Dascoli, Musacco (VB); Gucci (AB).

Espulso: Amorese (VB) all’88’.

