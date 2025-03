Promozione, Virtus Bisceglie: sfida salvezza sul campo del Real Siti

La Virtus Bisceglie è pronta per un altro scontro cruciale nella corsa alla salvezza. Domenica 9 marzo, alle 15, i biancazzurri scenderanno in campo al “San Rocco” di Stornarella per affrontare il Real Siti, in un match valido per la 26ª giornata del girone A di Promozione. La gara si disputerà a porte chiuse e rappresenta un’opportunità importante per allontanarsi ulteriormente dalla zona playout.

Con 10 punti nelle ultime cinque partite, la squadra di Ciccio Musacco ha mostrato segnali di crescita e determinazione. Per uscire indenni da questa trasferta servirà una prova di solidità e concentrazione, visto che anche il Real Siti è in piena lotta per la permanenza in categoria.

La polemica sulla designazione arbitrale

A dirigere l’incontro sarà Claudio Cacciapaglia della sezione di Bari, coadiuvato dagli assistenti Ruben De Carlo (Bari) e Andrea La Daga (Foggia). Una scelta che ha sollevato forti perplessità all’interno della dirigenza biscegliese, che ha espresso pubblicamente il proprio disappunto.

Cacciapaglia, infatti, era già stato al centro di contestazioni per il suo arbitraggio nel derby d’andata contro il Don Uva, oltre che per un precedente discusso in Prima Categoria nel novembre 2023 contro l’Audace Barletta.

“È una designazione inopportuna ed evitabile”, fanno sapere dalla Virtus Bisceglie, auspicando che l’incontro possa svolgersi in maniera regolare e senza condizionamenti.

