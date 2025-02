Promozione, Virtus Bisceglie: sfida cruciale con la Virtus Palese

La Virtus Bisceglie torna in campo per un nuovo impegno casalingo: domenica 16 febbraio, sul terreno del “Francesco Di Liddo”, i biancazzurri di Mimmo Di Corato affronteranno la Virtus Palese nella 23ª giornata del girone A di Promozione. Fischio d’inizio alle 15.

Caputo e compagni cercano il riscatto dopo un periodo difficile: appena quattro punti nelle ultime cinque gare non riflettono il valore di una squadra rafforzata nel corso della stagione. Per raggiungere l’obiettivo salvezza, sarà fondamentale migliorare l’intesa e i meccanismi di gioco, trasformando il rammarico per la recente sconfitta contro il Borgorosso Molfetta in determinazione.

L’avversario, però, non sarà dei più semplici: la Virtus Palese, attualmente quarta in classifica, ha raccolto 11 punti nel girone di ritorno e ha subito solo tre sconfitte finora. Servirà quindi una prestazione di alto livello per ottenere la sesta vittoria stagionale e rimanere in corsa per la permanenza in categoria.

A dirigere l’incontro sarà Tommaso Elia Morelli di Barletta, coadiuvato dagli assistenti Davide Montinaro e Andrealdo Codazzo di Lecce.

