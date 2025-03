Promozione, Virtus Bisceglie sbanca Bitritto: successo pesante

Tre punti d’oro per la Virtus Bisceglie, che conquista una vittoria fondamentale sul campo del Bitritto Norba grazie al gol decisivo di Leo Caputo al 68’. Il bomber biscegliese, con l’undicesima rete stagionale, regala ai suoi un successo esterno meritato, frutto di una gara giocata con concentrazione e determinazione.

Nel primo tempo, condizionato dal vento contrario, i biancazzurri hanno mostrato grande personalità, senza correre rischi e sfiorando la rete in un paio di occasioni. Nella ripresa, la Virtus ha aumentato la pressione e, dopo un gol annullato ad Amorese per un presunto fallo in attacco, ha sbloccato il risultato con Caputo, freddo e preciso davanti al portiere di casa.

La formazione allenata da mister Di Corato ha gestito con autorità il vantaggio, creando altre opportunità da palla inattiva e in contropiede. Il Bitritto Norba si è reso pericoloso solo una volta, senza mai impensierire Musacco.

Con questo blitz esterno, la Virtus Bisceglie conferma la propria ambizione di salvezza diretta. Domenica 30 marzo, alle ore 11, i biancazzurri ospiteranno l’Audace Barletta capolista sul sintetico del “Di Liddo” per un’altra sfida molto impegnativa.

Bitritto Norba-Virtus Bisceglie 0-1

Rete: 68’ Caputo.

Bitritto Norba: Molinari, Danisi, Angelini, Beniti, Daddabbo, Tanzella, Terrevoli, Raia, Degiglio, Floro, Moscelli. Panchina: Pomes, Divenere, Giulitto, Marinelli, Magista, Ranieri, Mosaico, Sifanno, Stancarone. All. Putorti.

Virtus Bisceglie: Musacco, Dascoli, Basile, Monopoli, Vito Quacquarelli, Camporeale, Porcelli, De Marco (80’ Di Franco), Caputo, Vecchio, Amorese (85’ Losapio). Panchina: Sibio, Sgarra, Napoletano, Cavorsi, Sibillano, Trawaly, Campanale. All. Di Corato.

Arbitro: Lombardo (Brindisi). Assistenti: Alfieri e Carafa (Lecce).

Ammoniti: De Marco.

