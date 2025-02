Promozione, Virtus Bisceglie: no passi falsi col fanalino di coda Molfetta

Massima concentrazione e determinazione: la Virtus Bisceglie non può permettersi passi falsi. Domenica 2 febbraio, alle ore 15, sul sintetico del “Di Liddo”, i biancazzurri affronteranno la Molfetta Sportiva, ultima in classifica, con l’obiettivo di tornare alla vittoria. La pioggia potrebbe complicare la gara, ma per la squadra di mister Di Corato l’imperativo è chiaro: niente più regali agli avversari.

Il match rappresenta un’opportunità preziosa per conquistare il quinto successo stagionale e ridurre il divario dalle dirette concorrenti alla salvezza. Caputo e compagni devono accelerare per uscire dalla zona playout.

La direzione della gara sarà affidata all’arbitro Fabio Guglielmo Fiore di Foggia, assistito da Paolo Franzese (Bari) e Gabriele Arsena (Brindisi). L’ingresso sarà gratuito, ma la Prefettura Bat ha vietato l’accesso ai residenti di Molfetta.

