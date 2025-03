Promozione, Virtus Bisceglie: ko netto sul campo del Real Siti

La Virtus Bisceglie incassa una pesante sconfitta sul sintetico del Real Siti, cedendo 3-0 in uno scontro diretto senza storia. La squadra di mister Di Corato è apparsa sottotono rispetto alle precedenti prestazioni, pagando a caro prezzo gli errori difensivi.

Subito in difficoltà

Dopo appena nove minuti, un’incertezza difensiva ha permesso a Pergola di sbloccare il risultato. Gli ospiti hanno provato a reagire con qualche occasione, come la girata di De Marco al 39’ respinta dal portiere Sarri, ma senza successo.

Ripresa senza scosse

Nel secondo tempo, la Virtus non è riuscita a rientrare in partita. Il Real Siti ha chiuso i conti nel giro di due minuti con il rigore trasformato da Pipoli al 67’ e il contropiede vincente di Botticelli al 69’. L’ultimo tentativo ospite, un colpo di testa alto di Monopoli all’80’, non ha cambiato il copione di una giornata da dimenticare.

Real Siti-Virtus Bisceglie 3-0

Reti: 9’ Pergola, 67’ Pipoli (rigore), 69’ Botticelli.

Real Siti: Sarri, Botticelli, Pipoli, Gallo, Monaco, Colonna, Pozzozengaro, Amoruso, Di Palma, Prudente, Pergola. All.: Palmieri.

Virtus Bisceglie: Musacco, Napoletano (57’ Vecchio), Vito Quacquarelli, Andrea Quacquarelli (30’ Campanale), Di Pierro, Camporeale (74’ Monopoli), Di Franco (57’ Dascoli), De Marco, Caputo, Porcelli, Basile (74’ Trawaly). Panchina: Sibio, Losapio, Sgarra, Binetti. All.: Di Corato.

Arbitro: De Benedictis (Bari). Assistenti: De Carlo (Bari) e La Daga (Foggia).

Ammoniti: Vito Quacquarelli, Botticelli, Basile, Sarri

