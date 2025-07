Promozione: Virtus Bisceglie, Ettore Strippoli è il nuovo allenatore

La Virtus Bisceglie ha ufficializzato la nomina di Ettore Strippoli come nuovo allenatore della prima squadra, che affronterà per la seconda stagione consecutiva il campionato di Promozione. La società ha puntato su un tecnico giovane ma già ben noto per le sue qualità, maturate in un percorso di crescita costante nel calcio giovanile.

Nato a Corato nel 1981, Strippoli ha indossato per tutta la carriera da calciatore la maglia della squadra della sua città, militando anche in Eccellenza, prima di dedicarsi alla panchina con ottimi risultati. Tecnico abilitato con licenza Uefa B, si è distinto nei settori giovanili, in particolare con la Fidelis Andria, dove ha guidato l’Under 15 regionale, l’Under 15 nazionale professionistica e infine la formazione Primavera4, con cui ha vinto il campionato nella stagione 2022-2023.

Dopo anni di successi nei vivai, Strippoli ha scelto di accettare la proposta del direttore sportivo Andrea Montrone, aprendo un nuovo capitolo della sua carriera: “È arrivato il momento di vivere nuove esperienze, acquisire nuovi stimoli e affrontare nuove sfide”, ha dichiarato il tecnico. “La chiamata della Virtus Bisceglie rappresenta per me l’occasione ideale per entrare nel mondo delle prime squadre, in un ambiente serio e ben strutturato”.

Il nuovo allenatore biancazzurro ha le idee chiare: “La Promozione è un torneo impegnativo, ma il progetto tecnico è pienamente in linea con la mia filosofia. Costruiremo una squadra giovane, dinamica, con tanta voglia di correre, migliorare e dimostrare il proprio valore”.

Il primo appuntamento operativo sarà giovedì 17 luglio, con uno stage selettivo allo stadio “Di Liddo”, riservato ai ragazzi nati tra il 2005 e il 2008. Un’occasione per valutare l’inserimento di nuovi prospetti nell’organico in costruzione. Attorno a Strippoli sarà formato uno staff tecnico qualificato, pronto a lavorare con la massima professionalità per una stagione ambiziosa.

