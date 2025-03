Promozione, Virtus Bisceglie: con San Marco per proseguire la risalita

Domenica 2 marzo, alle ore 15, la Virtus Bisceglie tornerà in campo al “Di Liddo” per affrontare il San Marco, terza forza del girone A di Promozione, in una sfida fondamentale per il prosieguo della stagione. Dopo le due vittorie consecutive e i 10 punti raccolti nelle ultime cinque gare, i biancazzurri hanno ritrovato fiducia e morale, credendo sempre di più nella possibilità di allontanarsi definitivamente dalla zona calda della classifica.

Non sarà un impegno semplice per la squadra di mister Mimmo Di Corato, che si troverà di fronte un San Marco solido e competitivo, capace di conquistare ben nove vittorie nelle dodici partite giocate in trasferta. I garganici occupano con merito la terza posizione in classifica e rappresentano uno degli avversari più insidiosi del torneo. Tuttavia, la Virtus ha dimostrato nelle ultime settimane una crescita evidente sia sul piano del gioco che della determinazione, mostrando una maggiore solidità e capacità di gestire le partite con maturità.

Per centrare un altro risultato positivo, i biancazzurri dovranno scendere in campo con la stessa intensità e concentrazione messe in mostra nelle ultime uscite, sfruttando il fattore casalingo e la ritrovata fiducia del gruppo. Servirà una prestazione attenta e determinata per arginare le qualità dell’avversario e provare a strappare un successo prezioso nella corsa alla salvezza.

L’incontro tra Virtus Bisceglie e San Marco sarà diretto da Luca Albione, assistito da Matteo Filiberto Spedicato e Martina Carafa, tutti appartenenti alla sezione AIA di Lecce.

