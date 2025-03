Promozione, Virtus Bisceglie: Amorese mette Capurso ko

Un gol di Amorese in avvio di ripresa regala alla Virtus Bisceglie tre punti fondamentali nella corsa salvezza. I biancazzurri superano 1-0 il Capurso al “Di Liddo” e si portano a +3 sugli avversari diretti, accorciando le distanze dalla zona tranquilla. Il successo avrebbe potuto assumere proporzioni più ampie, ma la squadra di mister Di Corato ha comunque dimostrato solidità e determinazione, concedendo agli ospiti pochissime occasioni da rete.

La Virtus parte con il piede giusto e sfiora il vantaggio al 9’ con Campanale, il cui tiro angolato è deviato in corner da Pellegrini. Al 23’ Caputo serve Di Franco, che impegna ancora il portiere avversario, mentre al 29’ è sempre Di Franco a sfiorare il gol con una deviazione che termina sull’esterno della rete. Caputo e Amorese provano a sbloccare il match prima dell’intervallo, ma senza fortuna.

Il gol arriva al 47’: cross di Basile, colpo di testa di Caputo respinto da Pellegrini, ma Amorese è il più rapido a intervenire e ribadisce in rete da posizione defilata. La Virtus continua a spingere e sfiora il raddoppio con Caputo, mentre il Capurso si rende pericoloso solo al 71’ con un colpo di testa di Grazioso da corner, ben neutralizzato da Musacco. Nel finale, la squadra di casa ha due occasioni per chiudere i conti, ma né Caputo né Trawaly riescono a trovare la via del gol.

Con questa vittoria, la Virtus Bisceglie consolida il 15° posto e si avvicina alla salvezza diretta, distante sei punti. Domenica prossima un altro scontro diretto cruciale sul campo del Bitritto Norba.

Virtus Bisceglie-Capurso 1-0

Rete: 47’ Amorese

Virtus Bisceglie: Musacco, Napoletano (61’ Vecchio), Basile, Monopoli, Di Pierro, Camporeale, Di Franco (76’ Trawaly), Campanale (46’ De Marco), Caputo, Porcelli (88’ Losapio), Amorese (61’ Dascoli). Panchina: Sibio, Cavorsi, Sgarra, Difrancesco. All. Di Corato.

Capurso: Pellegrini, De Luca (81’ Brunazzi), De Giosa, Antonicelli, Grazioso, Panunzio, Foggetti (76’ Perlino), Fasciano (83’ Gaetano Armenise), Daddabbo, Michele Armenise, Borraccino (60’ Dambruoso). Panchina: Narici, Trentadue, Paparella, Colabello. All. De Tommaso.

Arbitro: Quarta (Lecce). Assistenti: Corvino e Romano (Lecce).

Ammoniti: Monopoli, Antonicelli, Vecchio.

Espulso: Paparella (58’ dalla panchina).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author