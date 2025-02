Promozione, Virtus Bisceglie: a Troia per continuare la risalita

Obiettivo continuità per la Virtus Bisceglie, attesa domenica 23 febbraio sul campo del Troia (fischio d’inizio alle ore 15). La formazione guidata da mister Mimmo Di Corato punta alla settima vittoria stagionale per avvicinarsi alla salvezza, forte del successo casalingo contro il Palese, quarto in classifica, che ha ridato fiducia alla squadra.

Nonostante il momento difficile dei padroni di casa, reduci da tredici sconfitte consecutive, la sfida in terra dauna andrà affrontata con determinazione e concentrazione, senza sottovalutare l’avversario. Sarà fondamentale approcciare il match con grinta e personalità per incanalarlo subito sui binari giusti.

La gara sarà diretta da Giuseppe Torre di Barletta, con assistenti Stefano Pezzolla e Francesco Luca Scavo (sezione AIA di Bari).

