Promozione, un Otranto rimaneggiato supera Grottaglie con un poker

L’Otranto supera 4-2 il Grottaglie e centra un’importante vittoria nonostante le numerose defezioni. Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio grazie alla rete di Matteo Valentini, i padroni di casa hanno subito il pareggio a inizio ripresa, ma hanno poi reagito con determinazione.

Rigori decisivi nella ripresa

Il Grottaglie trova l’1-1 al 3’ della ripresa con Moretti, approfittando di un errore difensivo. L’Otranto però non si scompone e torna in avanti, sfiorando il gol con Vigliotti su punizione e rischiando grosso al 20’ sulla traversa colpita da Galeone. La svolta arriva tra il 31’ e il 36’, quando due falli di mano in area concedono altrettanti rigori ai padroni di casa: prima Vigliotti e poi Touré non sbagliano dal dischetto.

Finale senza storia

Poco dopo, al 38’, Calò cala il poker con un tiro dal limite, chiudendo virtualmente la gara. Nel recupero, Orlando accorcia le distanze per il Grottaglie, ma il risultato non cambia. Con questa vittoria, l’Otranto sale a 54 punti in classifica e nel prossimo turno sarà impegnato in trasferta contro il Veglie.

OTRANTO-GROTTAGLIE 4-2



Reti: 13’pt Matteo Valentini, 3’st Moretti, 31’st Vigliotti (rig.), 36’st Tourè (rig.), 38’st Calò, 47’st Orlando.

OTRANTO: Caroppo, Angelini, Vigliotti, Dollorenzo, Liquori, Piccinni, Marzo (35’st Sall), Valentini Matteo (47’st De Giorgi), Lautaro Martin (27’st Tourè), Piccinno (46’st Greco), Valentini Manuele (44’st Calò). Panchina: Melito, Mauro, Taveri, Filippo. All. Mazzeo.

GROTTAGLIE: Sy, Magno, Dunat, Fioravante, Kassab (35’st Petrosino), Orlando, Motolese, Campana, Galeone (22’st Ciracì), Moretti, Donia. Panchina: Carrieri, Saponaro, Palumbo. All. Gamarro.

Arbitro: Carlo Antico di Brindisi. Assistenti: Samuele Calamo di Brindisi e Cosimo Antonio Corvino di Lecce.

Ammoniti: Piccinni, Piccinno (O); Orlando, Magno, Fioravante (G).

Note: angoli 8-4 per l’Otranto. Recuperi: 0’pt; 5’st.

