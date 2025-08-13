13 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Trepuzzi

Promozione: Trepuzzi, ufficiali dirigenti, staff tecnico e nuovi acquisti

Massimo Todaro 13 Agosto 2025
centered image

Il Trepuzzi Calcio presenta la nuova dirigenza, lo staff tecnico e i rinforzi per la stagione 2025/26.

La SSD Trepuzzi Calcio presenta l’assetto dirigenziale, lo staff tecnico e la rosa per la stagione 2025/2026, con dettagli su ruolo, anno di nascita e club di provenienza dei calciatori.

DirigenzaMaurizio Mazzotta è il nuovo Direttore Generale, figura di grande esperienza. Alessandro Corallo assume l’incarico di Vice Direttore Sportivo, mentre Antonio Del Vescovo, ex calciatore con 27 stagioni e cresciuto nel Lecce, diventa Direttore Sportivo.

Staff tecnicoMino Miglietta (UEFA B, Preparatore Atletico CSEN, Osservatore di Primo Livello) guiderà la Prima Squadra. Vice allenatore sarà Lorenzo Passalacqua, con esperienze in varie categorie e nei settori giovanili. Mario Massaro entra come collaboratore tecnico (UEFA B, due titoli Juniores col Mesagne). Confermato Alessio Feudo come preparatore dei portieri, alla sua seconda stagione.

Nuovi acquisti

  • Alejandro Urrutia – centrocampista, classe 2000, uruguaiano. Ex Atenas de San Carlos, Club A. Platense, Canadian Soccer (Uruguay), in Italia ha giocato con Galatina, Virtus Matino, Veglie e Soccer Stornara.

  • Pierpaolo Recchia – portiere, classe 2003. Cresciuto nel Tricase, ha militato in Bologna (settore giovanile), Fabrizio Miccoli, Nardò, Otranto, Ugento e Atletico Tricase.

  • Leandro Almeyra – attaccante, classe 2001, argentino. Ex Huracan (Argentina), Montcada (Spagna), Veglie, Atletico Racale, Taurisano e Copertino.

  • Elia Mancarella – terzino sinistro/esterno a tutta fascia, classe 2005. Cresciuto nel Toma Maglie, ex Vaste Poggiardo 91.

  • Francesco Muci – centrocampista, classe 2003. Cresciuto nel Salento Football Leverano, ex Manduria, Tre Fiori (San Marino), Ugento e Virtus Matino.

  • Matteo Spartano – portiere, classe 1991. Ex Casarano, Lecce (settore giovanile), Ruffano, Virtus Lecce e Pully Football (Svizzera).

  • Isak William Lundberg Osman – difensore centrale, classe 2001, svedese. Cresciuto nella Skellefteå FF Academy, ex Storfors AIK, Sunnanå SK e Nyköping BIS (Svezia).

Conferme

  • Luigi Renna – centrocampista, classe 2003. Cresciuto nei settori giovanili di Bisceglie, Brindisi e Francavilla; ex Massafra, Ostuni, Vultur Rionero e Folgore (San Marino).

  • Gianmarco Riezzo – centrocampista, classe 2006. Cresciuto in Virtus Francavilla, Taranto e Crotone (Primavera 2); ex Brindisi Juniores e prima squadra Serie D.

  • Giulio Scardia – centrocampista, classe 2005. Cresciuto nel Casarano, ex Manduria, San Pietro Vernotico e Novoli.

About Author

Massimo Todaro

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Bari, Nikolaou: “Milan? Ce la giocheremo. Voglio tornare in A”

13 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

SS Taranto, richiesta di rinvio per le prime due giornate di campionato

13 Agosto 2025 Anthony Carrano

Verso Cerignola-Verona, match affidato a Massimi di Termoli

13 Agosto 2025 Roberto Chito

Taranto, la società rossoblù ringrazia l’amministrazione comunale di Massafra

13 Agosto 2025 Anthony Carrano

Verso Milan-Bari, match affidato ad Arena di Torre del Greco

13 Agosto 2025 Roberto Chito

Verso Lecce-Juve Stabia, match affidato a Mucera di Palermo

13 Agosto 2025 Roberto Chito

potrebbe interessarti anche

LECCE, caldo record: gli anziani non restano soli

13 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Taranto, crisi del porto: la denuncia dei sindacati

13 Agosto 2025 Laura Milano

Martina Franca: compleanno per i 715 anni della città

13 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Furto sacrilego al cimitero di Martina Franca: trafugati 150 vasi in rame

13 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro