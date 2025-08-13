Promozione: Trepuzzi, ufficiali dirigenti, staff tecnico e nuovi acquisti

La SSD Trepuzzi Calcio presenta l’assetto dirigenziale, lo staff tecnico e la rosa per la stagione 2025/2026, con dettagli su ruolo, anno di nascita e club di provenienza dei calciatori.
Dirigenza – Maurizio Mazzotta è il nuovo Direttore Generale, figura di grande esperienza. Alessandro Corallo assume l’incarico di Vice Direttore Sportivo, mentre Antonio Del Vescovo, ex calciatore con 27 stagioni e cresciuto nel Lecce, diventa Direttore Sportivo.
Staff tecnico – Mino Miglietta (UEFA B, Preparatore Atletico CSEN, Osservatore di Primo Livello) guiderà la Prima Squadra. Vice allenatore sarà Lorenzo Passalacqua, con esperienze in varie categorie e nei settori giovanili. Mario Massaro entra come collaboratore tecnico (UEFA B, due titoli Juniores col Mesagne). Confermato Alessio Feudo come preparatore dei portieri, alla sua seconda stagione.
Nuovi acquisti
Alejandro Urrutia – centrocampista, classe 2000, uruguaiano. Ex Atenas de San Carlos, Club A. Platense, Canadian Soccer (Uruguay), in Italia ha giocato con Galatina, Virtus Matino, Veglie e Soccer Stornara.
Pierpaolo Recchia – portiere, classe 2003. Cresciuto nel Tricase, ha militato in Bologna (settore giovanile), Fabrizio Miccoli, Nardò, Otranto, Ugento e Atletico Tricase.
Leandro Almeyra – attaccante, classe 2001, argentino. Ex Huracan (Argentina), Montcada (Spagna), Veglie, Atletico Racale, Taurisano e Copertino.
Elia Mancarella – terzino sinistro/esterno a tutta fascia, classe 2005. Cresciuto nel Toma Maglie, ex Vaste Poggiardo 91.
Francesco Muci – centrocampista, classe 2003. Cresciuto nel Salento Football Leverano, ex Manduria, Tre Fiori (San Marino), Ugento e Virtus Matino.
Matteo Spartano – portiere, classe 1991. Ex Casarano, Lecce (settore giovanile), Ruffano, Virtus Lecce e Pully Football (Svizzera).
Isak William Lundberg Osman – difensore centrale, classe 2001, svedese. Cresciuto nella Skellefteå FF Academy, ex Storfors AIK, Sunnanå SK e Nyköping BIS (Svezia).
Conferme
Luigi Renna – centrocampista, classe 2003. Cresciuto nei settori giovanili di Bisceglie, Brindisi e Francavilla; ex Massafra, Ostuni, Vultur Rionero e Folgore (San Marino).
Gianmarco Riezzo – centrocampista, classe 2006. Cresciuto in Virtus Francavilla, Taranto e Crotone (Primavera 2); ex Brindisi Juniores e prima squadra Serie D.
Giulio Scardia – centrocampista, classe 2005. Cresciuto nel Casarano, ex Manduria, San Pietro Vernotico e Novoli.
