Promozione: Trepuzzi, interrotto il rapporto con l’allenatore De Nitto

La SSD Trepuzzi Calcio ha ufficializzato la conclusione del rapporto con l’allenatore Giovanni De Nitto. La separazione non è legata a dinamiche sportive ma, come precisato dalla società, a motivazioni esclusivamente personali dell’ormai ex tecnico.

Attraverso un messaggio pubblico, De Nitto ha voluto esprimere parole di ringraziamento verso tutti coloro che hanno accompagnato la sua esperienza in giallorosso: “Desidero ringraziare tutto il mio staff, che mi è sempre stato accanto fin dal primo giorno. Un grazie sentito anche ai dirigenti e ai magazzinieri per il supporto quotidiano. Un ringraziamento speciale va al presidente Antonio Fiorello, che ha creduto fortemente in me in un momento delicato della stagione, affidandomi la guida tecnica della squadra. Infine, ma non per importanza, il mio più sincero grazie ai tifosi: calorosi, appassionati, sempre presenti, ovunque e comunque. È stato un onore rappresentare questi colori.”

La società ha accolto con rispetto la scelta dell’allenatore, sottolineandone le qualità umane e professionali: “La SSD Trepuzzi Calcio ringrazia mister De Nitto per la professionalità, la determinazione e il carisma con cui ha affrontato questa esperienza, trasmettendo ai ragazzi valori importanti dentro e fuori dal campo.”

Nei prossimi giorni è atteso l’annuncio ufficiale relativo alla nuova guida tecnica della prima squadra.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author