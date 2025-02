Promozione, Trani sfida Molfetta: Precchiazzi e Terrone caricano

Alla vigilia della sfida contro il Molfetta Sportiva, valida per la 23ª giornata di campionato e in programma alle 15.00 di domenica 16 febbraio allo stadio comunale “Nicola Lapi”, il Trani ha presentato il match in conferenza stampa. A prendere la parola sono stati il capitano Matteo Precchiazzi e l’attaccante Nando Terrone, entrambi reduci dal traguardo delle 100 presenze con la maglia biancazzurra.

Precchiazzi: “Uniti per affrontare le difficoltà”

“Sono onorato per le 100 presenze con il Trani – ha dichiarato Precchiazzi –. Ho iniziato questo percorso con il progetto Bunker e lottare ancora per questa maglia è un grande orgoglio. Rispetto alla scorsa stagione, quest’anno abbiamo incontrato più difficoltà, ma dobbiamo restare uniti e trarre il massimo da queste esperienze per crescere. Mancano 12 partite al termine, l’obiettivo è lontano, ma vogliamo concludere al meglio. Affrontare le squadre che ci precedono sarà un banco di prova importante”.

Terrone: “Sogno la top 10 dei marcatori”

Anche per Nando Terrone, il traguardo delle 100 presenze rappresenta un motivo di grande soddisfazione. “La storia calcistica della città è cambiata molto negli anni – ha sottolineato l’attaccante –. Il gol più emozionante? Sicuramente quello segnato in semifinale playoff, che ci permise di accedere alla finale per la promozione in Eccellenza. Ora spero di entrare già domani nella top 10 dei marcatori della storia del Trani: sarebbe un’emozione fortissima”.

La squadra è pronta a scendere in campo con determinazione per affrontare il Molfetta e proseguire la propria corsa in campionato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author