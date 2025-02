Promozione: Toma Maglie, esonerato Salvadore. Giuliatto nuovo allenatore

La presidente dell’A. Toma Maglie, Paola Vella, ha annunciato l’esonero dell’allenatore Andrea Salvadore durante una conferenza stampa trasmessa sulla pagina ufficiale Facebook del club.

“È stata una decisione sofferta – ha dichiarato la Vella – per un legame di amicizia e stima tecnica. Tuttavia, il nostro obiettivo principale è garantire la serenità dell’ambiente, che purtroppo è venuta meno. Domenica scorsa abbiamo assistito a scene imbarazzanti e mortificanti. Non voglio puntare il dito contro nessuno, ma quando manca la serenità è necessario intervenire. In questi casi, il primo a pagare è l’allenatore, non per mancanza di capacità tecniche, ma perché la situazione ambientale non ci permette più di lavorare con tranquillità“.

Il club ha contestualmente annunciato la nomina di Alberto Giuliatto come nuovo tecnico della prima squadra. Ex calciatore con esperienze in Serie A e B con Lecce e Treviso, Giuliatto ha intrapreso la carriera da allenatore guidando l’Under 16 dell’US Lecce e successivamente la Deghi Calcio in Eccellenza.

