Promozione, Toma Maglie: conferme per Giuliatto e quattro giocatori

La A. Toma Maglie ha ufficializzato la conferma di Alberto Giuliatto come allenatore della Prima Squadra per la stagione 2025/2026. Una scelta all’insegna della continuità dopo un’annata straordinaria, chiusa con una lunga striscia positiva culminata nella vittoria della finale playoff.

Il tecnico, protagonista di una vera impresa sportiva, ha guidato il club giallorosso attraverso dodici risultati utili consecutivi, dieci vittorie di fila, nessuna sconfitta e solo tre reti incassate. Un cammino impeccabile che ha convinto la società a proseguire con lui nel nuovo progetto tecnico.

Nel solco di questa continuità arrivano anche le prime conferme all’interno della rosa. Il centrocampista Juan Duarte ha siglato il rinnovo che lo legherà al club fino a giugno 2026. Stessa durata contrattuale per Andrea Piscopo, tornato a vestire la maglia del Toma Maglie nel corso del mercato invernale dopo una parentesi con il Città di Otranto.

Rinnovata anche la fiducia in Michel Gningue, punto fermo della difesa giallorossa, che proseguirà il suo rapporto biennale firmato all’inizio della scorsa stagione. A completare il quadro, il prolungamento fino al 2026 per Michele Tecci, al suo quinto anno consecutivo con il Toma Maglie. “Il Trattore”, come lo chiamano i tifosi, continuerà a mettere cuore e grinta per la causa giallorossa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author