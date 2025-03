Promozione, Soccer Trani travolge Troia con una rimonta spettacolare

La Soccer Trani firma una rimonta incredibile e si impone con un perentorio 5-2 sul GS Troia, in un match che sembrava complicarsi dopo un inizio positivo. I dragoni, avanti nel primo tempo, hanno subito la rimonta ospite ma sono riusciti a ribaltare tutto negli ultimi dieci minuti, regalando spettacolo ai tifosi presenti al Sant’Angelo dei Ricchi.

Decisivi i gol di Sementino, Vitale, Salvemini e Terrone, quest’ultimo autore di una doppietta che lo proietta tra i migliori marcatori della storia del club con 31 reti. Un traguardo importante per l’attaccante, che ha contribuito in maniera determinante alla vittoria della squadra di Cavalieri.

La partita

Il primo tempo ha visto i tranesi dominare, sfiorando più volte il vantaggio prima di trovare l’1-0 con Sementino al 31’. La Soccer Trani ha continuato a spingere, ma ha subito il pari del Troia al 43’, tra le proteste per un possibile fuorigioco non segnalato dall’arbitro. Nella ripresa, la doccia fredda è arrivata al 63’, quando gli ospiti hanno trovato il 2-1, mettendo in seria difficoltà i padroni di casa.

La reazione della Soccer Trani è stata veemente: all’80’ Vitale ha riportato il punteggio in parità su rigore, poi, nell’arco di pochi minuti, Salvemini ha siglato il 3-2 con un colpo di testa vincente, mentre Terrone ha chiuso la pratica con due reti, la prima ancora dal dischetto e la seconda con un preciso diagonale.

Situazione in classifica

Con questa vittoria, i dragoni consolidano il sesto posto a quota 38 punti, avvicinandosi a soli tre lunghezze dal Lucera, quinto in classifica. Un successo che dà morale e conferma la capacità della squadra di ribaltare situazioni difficili, dimostrando carattere e qualità offensive.

L’assetto scelto da Cavalieri si è rivelato vincente, con un 3-4-1-2 che ha permesso alla squadra di attaccare con continuità, nonostante qualche difficoltà difensiva. Ora la Soccer Trani punta a proseguire su questa strada per continuare a scalare la classifica.

