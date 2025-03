Promozione, Soccer Trani ribalta Cosmano nel finale

La Soccer Trani espugna Foggia con un successo in extremis con il Cosmano Sport, imponendosi 2-1 grazie ai gol di Campanella e Vitale negli ultimi dieci minuti di gara. Dopo un primo tempo privo di emozioni, il match si accende nella ripresa con il vantaggio dei padroni di casa su rigore all’81’. La reazione dei tranesi è immediata: Campanella firma il pari all’85’ e, al 94’, Vitale completa la rimonta regalando tre punti fondamentali alla squadra di Giangaspero.

Primo tempo bloccato, rigore fallito dal Cosmano

Nella prima frazione le squadre si studiano senza rendersi particolarmente pericolose. Il Cosmano ha la grande occasione per sbloccare il risultato al 34’ con un calcio di rigore assegnato per un contatto in area tra Elia e Acquaviva, ma Vallario spreca tutto calciando alto. Il Trani mantiene il possesso senza riuscire a impensierire Stango e si va al riposo sullo 0-0.

Ripresa movimentata, finale da brividi

Nella seconda metà di gara, i tranesi aumentano il ritmo e vanno più volte vicini al vantaggio, sfiorandolo con Terrone e Vitale. All’81’ è però il Cosmano a sbloccare il match su un nuovo rigore trasformato da Vallario. La Soccer Trani non si arrende e trova il pari quattro minuti dopo con Campanella, bravo a insaccare di testa sugli sviluppi di un corner. In pieno recupero, Vitale firma il sorpasso con un preciso diagonale che batte Stango e consegna ai suoi una vittoria pesantissima in ottica classifica.

Con questo successo, la Soccer Trani raggiunge il Lucera a quota 48 punti e allunga a +5 su Don Uva e Santeramo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author