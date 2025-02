Promozione, Soccer Trani: pari e altra occasione persa

Terzo pareggio consecutivo per la Soccer Trani, che non va oltre l’1-1 contro il Borgorosso Molfetta nella 21a giornata del campionato di Promozione. Un’occasione persa per i tranesi, che mancano l’appuntamento con la vittoria e restano all’ottavo posto con 29 punti, a -2 dal Don Uva.

Avvio da incubo per i padroni di casa, sotto dopo appena tre minuti: un retropassaggio corto di Campanella favorisce Stefanelli, che anticipa Pinnelli e porta avanti i molfettesi. Il Trani fatica a reagire e trova il pari solo al 65’, su rigore trasformato da Vitale. Nel recupero i biancazzurri sprecano una doppia occasione per completare la rimonta, ma il risultato non cambia.

Dopo il vantaggio del Borgorosso, gli ospiti sfiorano il raddoppio con Amoruso al 6’ e Cubaj al 33’, mentre la Soccer Trani si rende pericolosa solo al 18’ con Salvemini e al 45’ con Pugliese, a cui viene annullato un gol per fuorigioco.

Nella ripresa, il Trani alza il ritmo: Vitale sfiora il pari al 56’, poi al 65’ trasforma il rigore del definitivo 1-1. Nel finale, il Borgorosso resta in dieci per l’espulsione di Roselli (83’), ma la Soccer non ne approfitta. Al 96’ Piombarolo e Binetti vanno vicini al gol vittoria, ma De Santis salva i suoi.

I tranesi prolungano la serie di pareggi, mancando l’opportunità di allontanarsi dalla zona playout.

