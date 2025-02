Promozione, Soccer Trani ko dopo sei risultati utili consecutivi

Dopo una striscia di sei risultati utili consecutivi, la Soccer Trani si arrende alla capolista Audace Barletta, che si impone per 2-0 al “Puttilli” grazie alle reti di Lorusso e Morra.

Un match complicato per i dragoni di Giangaspero, che hanno retto l’urto degli avversari per gran parte del primo tempo prima di cedere alla pressione barlettana nella ripresa. Con questa sconfitta, la Soccer Trani resta al sesto posto con 35 punti, a pari merito con il Don Uva e a -5 dalla zona playoff occupata dal Lucera.

Primo tempo: Dopo un’occasione iniziale di Vitale per la Soccer Trani, è l’Audace Barletta a sfiorare il vantaggio con un colpo di testa di Martinez, neutralizzato da Pinnelli. Al 27’, però, i padroni di casa passano in vantaggio: Morra pennella in area per Lorusso, che svetta di testa e firma l’1-0. I dragoni hanno una ghiotta chance al 40’ con Pugliese, che però spreca a tu per tu con Spera.

Secondo tempo: La ripresa si apre con un’Audace Barletta più aggressiva. Al 69’ arriva il raddoppio: Morra, sugli sviluppi di un corner battuto da Vicedomini, trova la deviazione vincente di testa. I biancorossi continuano a spingere, mentre la Soccer Trani fatica a rendersi pericolosa. Nel finale, al 91’, Campanella rimedia il secondo giallo lasciando i suoi in dieci uomini. Il match si chiude con la vittoria dei padroni di casa, che consolidano il primato in classifica.

