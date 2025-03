Promozione, Soccer Trani in trasferta a Lucera: “Obiettivo tre punti”

Alla vigilia della ventottesima giornata di campionato, in programma domenica 23 marzo alle ore 15 sul campo del Lucera, il Soccer Trani ha presentato il match in conferenza stampa con le dichiarazioni del tecnico Francesco Giangaspero e dell’attaccante Marco Vitale.

Giangaspero: “Il nostro obiettivo è restare in zona playoff”

«Abbiamo analizzato la partita di domenica scorsa e colto diversi spunti positivi — ha spiegato l’allenatore —. È stata la nostra miglior prestazione stagionale, ma purtroppo il risultato non ci ha premiati. Ho detto ai ragazzi di crederci fino alla fine: il nostro obiettivo è restare in zona playoff e accorciare su chi ci precede. A Lucera andremo per vincere».

Il mister ha parlato anche delle espulsioni che stanno condizionando il cammino del Trani: «Alcuni rossi sono stati assegnati con troppa leggerezza, salvo i casi in cui i miei difensori hanno fermato chiare occasioni da rete. Col Lucera dovremo fare a meno di Beroshvili e Pugliese, ma con il rientro di Vitale giocheremo con due trequartisti».

Vitale: «Voglio riscattarmi»

L’attaccante biancazzurro ha raccontato le sue sensazioni: «Questi primi mesi a Trani sono stati molto positivi. Dopo un breve periodo di ambientamento, mi sono sentito subito parte di un gruppo unito. Non poter giocare la scorsa settimana mi è pesato tanto: sono stato ammonito per un semplice complimento rivolto all’arbitro, un episodio assurdo in 15 anni di carriera».

«Sono orgoglioso di come i miei compagni hanno giocato contro il Palese — ha concluso —. Restare in partita fino al 90’ in inferiorità numerica è stato segno di grande carattere. Ora guardiamo avanti: a Lucera vogliamo portare a casa i tre punti».

