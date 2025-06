Promozione, Soccer Trani: firma l’esterno Colombo, saluta capitan Precchiazzi

L’A.S.D. Soccer Trani annuncia ufficialmente l’ingaggio di Alessandro Colombo, esterno offensivo classe 2001 proveniente dalla Fucina e capocannoniere dell’ultima edizione della Kings League Italia. Un profilo di assoluto rilievo che andrà a rinforzare l’attacco della formazione guidata da mister Fabio Moscelli.

Nato ad Angera il 4 luglio 2001, Colombo ha conquistato l’attenzione nazionale grazie a una stagione straordinaria chiusa con 32 gol e 11 assist. Cresciuto nel settore giovanile della Pro Vercelli, con cui ha esordito tra i professionisti in Coppa Italia di Serie C nel 2018/2019, ha successivamente militato in Serie D con Verbania e Pavia, realizzando 4 reti in 9 presenze.

Il suo percorso lo ha poi portato in Eccellenza lombarda, dove con la Sestese ha conquistato il Pallone d’Oro di categoria, replicando ottimi numeri con il Verbano (13 gol in 26 gare). Ha giocato anche con la Casatese in Serie D e ha vinto la Coppa Italia Eccellenza con la Solbiatese.

Un giocatore tecnico, creativo, con spiccate qualità offensive e grande propensione al gioco d’attacco, che ha preso parte anche al Mondiale della Kings League e che ora è pronto a far sognare i tifosi biancazzurri.

Parallelamente all’annuncio del nuovo acquisto, la società ha salutato con emozione lo storico capitano Matteo Precchiazzi, che lascia la squadra dopo quattro stagioni. Un simbolo del calcio tranese, Precchiazzi ha vestito la maglia della città sin dalle giovanili, arrivando in prima squadra nel 2013. Dopo una parentesi difficile per il calcio locale, ha rifondato con un gruppo di amici la Bunker Trani, riportando entusiasmo e passione.

Con la nascita della Soccer Trani, Precchiazzi è stato ancora una volta protagonista, contribuendo a due stagioni importanti in Promozione, con oltre 100 presenze in biancazzurro. Carisma, spirito di sacrificio e amore per la maglia sono le qualità che ne hanno contraddistinto l’intera carriera.

“Grazie Matteo, a presto!” è il messaggio con cui il club ha voluto omaggiare un giocatore che ha scritto pagine importanti della storia recente del calcio tranese.

