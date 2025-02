Promozione, Soccer Trani: c’è l’Audace Barletta, Giangaspero carica i suoi

Alla vigilia della sfida con l’Audace Barletta, valida per la ventiquattresima giornata di campionato, il tecnico del Soccer Trani, Francesco Giangaspero, ha parlato in conferenza stampa, esprimendo fiducia e determinazione per il match in programma domenica alle 15 allo stadio “Cosimo Puttilli” di Barletta.

“Domani avremo tutti a disposizione, tranne Ragno per un problema al polpaccio. Giocare al ‘Puttilli’ sarà un onore e sarà una partita diversa rispetto all’andata, dato che la squadra è cambiata molto. Veniamo da un periodo positivo e affronteremo la capolista con grande motivazione. I ragazzi sono pronti e daranno il massimo”, ha dichiarato l’allenatore.

Accanto a lui, il centrocampista Vito Dentamaro ha raccontato la sua voglia di riscatto dopo un periodo di stop: “Chi mi è stato vicino sa quanto ho sofferto, ma ora voglio dare il mio contributo. Affrontiamo una squadra forte, prima in classifica con merito, ma non abbiamo paura di nessuno. Domani potrebbe essere l’occasione giusta per dimostrare tutto il nostro valore”.

Il Soccer Trani è dunque pronto alla sfida, con la determinazione di chi vuole giocarsi le proprie carte contro un avversario di alto livello.

