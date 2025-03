Promozione, Soccer Trani beffata in pieno recupero

Sconfitta amara per la Soccer Trani, battuta in pieno recupero dal Virtus Palese per 2-1 nel match valido per la 27ª giornata. Dopo un primo tempo equilibrato, gli ospiti sono passati in vantaggio al 39’ con un rigore trasformato da Fumai. Nella ripresa, i dragoni hanno reagito trovando il pari all’83’ con Dentamaro, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Sementino al 76’. Quando il pareggio sembrava ormai acquisito, è arrivata la doccia fredda al 93’, con Caputi che ha siglato il gol vittoria per gli ospiti.

Il primo tempo ha visto un inizio vivace da parte di entrambe le squadre. Al 4’ Lananave ha provato a sorprendere Pinnelli su punizione, senza trovare lo specchio. Un minuto dopo, risposta del Trani con Beroshvili, il cui tiro dalla distanza è uscito di poco. Al 23’ Dentamaro ha orchestrato un contropiede servendo Salvemini, che però ha sprecato l’occasione. Al 28’ ancora padroni di casa pericolosi con un cross di Rizzi per Terrone, anticipato in extremis dalla difesa ospite. Il Virtus Palese ha sbloccato il risultato al 39’ con un rigore conquistato e realizzato da Fumai. Prima dell’intervallo, gli ospiti hanno sfiorato il raddoppio con Faliero, che da ottima posizione ha calciato alto.

Nella ripresa, il Trani ha spinto alla ricerca del pari. Al 47’ Salvemini, su rimessa laterale lunga di Riondino, ha mancato di poco il bersaglio. Al 58’ i dragoni hanno avuto due ghiotte occasioni: prima con Beroshvili, che ha trovato la respinta di Rana, e poi con Riondino, il cui tiro dal limite è stato deviato dalla difesa. Al 76’ l’episodio chiave: Sementino ha fermato fallosamente Caputi lanciato a rete e ha ricevuto il cartellino rosso. Nonostante l’inferiorità numerica, il Trani ha trovato il pareggio all’83’ con Dentamaro, bravo a sfruttare un cross perfetto di Precchiazzi.

Nel recupero, la beffa. Al 92’ Salvemini ha avuto la palla del possibile vantaggio, ma ha calciato addosso a Rana. Un minuto dopo, sul ribaltamento di fronte, Caputi ha colpito di testa su cross dalla destra e ha regalato il successo al Virtus Palese.

Una sconfitta che pesa sulla classifica del Trani, che resta al quinto posto con 41 punti, a -16 dal quarto posto occupato proprio dal Virtus Palese.

