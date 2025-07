Promozione, Soccer Trani: arrivano Lucarelli e Cassano, saluta Terrone

L’A.S.D. Soccer Trani ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo di Nicola Lucarelli e Kevin Cassano, due giovani con un solido percorso calcistico alle spalle, pronti a rafforzare la rosa biancazzurra. Contestualmente, il club ha salutato Nando Terrone, attaccante simbolo della squadra nelle ultime stagioni.

Nicola Lucarelli, nato a Bari il 2 aprile 2004, è un centrocampista esterno offensivo cresciuto nel vivaio della Levante Azzurro. Dopo aver vestito la maglia del Bari Primavera nel campionato di Primavera 3 (2021/2022), ha fatto il suo esordio tra i dilettanti nel torneo di Promozione, giocando con Mola e nuovamente con la Levante Azzurro (2022/2023). La stagione successiva lo ha visto impegnato in Eccellenza con il Mola, prima di affermarsi nuovamente in Promozione, dove ha messo a segno 7 reti e fornito 3 assist. Dotato di buona tecnica, visione di gioco e versatilità, ritroverà mister Moscelli, con cui ha già condiviso un’esperienza positiva culminata nella vittoria dei playoff.

A rafforzare la retroguardia arriva anche Kevin Cassano, difensore classe 2003, anch’egli originario di Bari, reduce da una brillante stagione con la Virtus Mola. Oltre a garantire solidità difensiva, Cassano si è distinto anche in zona gol: 8 le reti segnate nell’ultimo campionato di Promozione, precedute da 4 gol e 11 assist in Eccellenza nella stagione 2023/2024, sempre con la maglia della Virtus. In carriera ha già assaggiato la Serie D con il Bitonto, dopo essersi formato nei settori giovanili della Wonderful Bari e della Molfetta Calcio. A Trani ritroverà Enzo Antonacci, compagno di reparto nella scorsa stagione.

Nel dare il benvenuto ai due nuovi innesti, il club ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a Nando Terrone, che dalla prossima stagione non farà più parte del gruppo squadra. Giocatore tra i più prolifici del calcio tranese, ha rappresentato per anni un punto di riferimento, contribuendo con gol, assist e leadership in campo e fuori.

“Anche nell’ultima stagione, tra tante difficoltà, ha sempre offerto il suo contributo con determinazione e qualità”, si legge nella nota.

La separazione è avvenuta “con rispetto e piena consapevolezza da entrambe le parti”, lasciando aperta la porta a un possibile ritorno futuro. “A Nando va il nostro sincero ringraziamento per quanto dato alla causa biancazzurra”, conclude il comunicato.

