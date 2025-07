Promozione, Soccer Trani: arriva Cantalice, difensore goleador da 33 reti

La Soccer Trani ha ufficializzato l’ingaggio del difensore Nicola Cantalice, nato a Bari il 27 agosto 1992. Il centrale arriva a titolo definitivo dopo due stagioni positive con il Santeramo, dove ha totalizzato 53 presenze e realizzato ben 13 reti, numeri che testimoniano la sua capacità di incidere anche in fase offensiva.

Cantalice ha iniziato la carriera nella formazione Berretti della Fidelis Andria, per poi proseguire con esperienze in Serie D con il Brindisi e in Eccellenza con club come San Paolo Bari, Quartieri Uniti, Tursi, Castellaneta e Arboris Belli. Ha inoltre disputato cinque stagioni nel campionato di Promozione, consolidando una profonda conoscenza dei principali tornei dilettantistici pugliesi.

Dotato di ottima struttura fisica, personalità e senso del gol, il nuovo difensore biancazzurro si è distinto nel corso della carriera con un totale di 33 reti, un bottino significativo per un giocatore del suo ruolo. Le sue qualità lo rendono un elemento di grande valore per la retroguardia della Soccer Trani, che potrà contare su un vero e proprio leader difensivo.

