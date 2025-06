Promozione: Sigrisi resta allenatore del Borgorosso Molfetta

Giuseppe Sigrisi continuerà a guidare il Borgorosso Molfetta anche nella stagione sportiva 2025/2026. La conferma arriva dopo la salvezza ottenuta nel campionato appena concluso, che ha convinto la società biancorossa a rinnovare la fiducia al tecnico.

Sono molto grato alla società per questo rinnovo, ha dichiarato l’allenatore molfettese. Speravo di poter proseguire il lavoro intrapreso, perché ritengo che questo sia un contesto dove si può crescere e ottenere buoni risultati.

Guardando alla prossima stagione, il tecnico ha sottolineato le ambizioni del gruppo: Il nostro obiettivo è fare meglio rispetto all’annata appena conclusa, cercando di migliorare la nostra posizione in classifica. Il girone sarà ricco di avversarie attrezzate, ma lavoreremo per farci trovare pronti.

Infine, l’allenatore ha rivolto un appello ai tifosi locali: Vorremmo che sempre più molfettesi si avvicinassero a questa squadra. In un periodo non semplice per il calcio in città, vogliamo rappresentare un punto di riferimento positivo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author