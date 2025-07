Promozione, San Severo: arriva Sarri, confermati il DS Florio e tre giocatori

Il San Severo Calcio 1922 ha ufficializzato l’ingaggio del portiere Simone Sarri e le conferme di Michele Consolazio, Ciro Dell’Aquila, Simone Carella, del Direttore Sportivo Andrea Florio e del preparatore dei portieri Matteo Scimenes per la stagione 2025/26.

Simone Sarri, classe 2000, è il nuovo numero uno giallogranata. Cresciuto nei settori giovanili di Manfredonia e Novara, ha militato in Serie B con il Foggia e in Serie D con il Cerignola. Dopo il ritorno a Manfredonia, nell’ultima stagione ha difeso i pali del Real Siti in Promozione, distinguendosi per aver parato ben 7 rigori. Sarri si unisce alla squadra con l’obiettivo di diventare un punto fermo della difesa.

Accanto a lui, confermato Simone Carella, attaccante classe 2003 formatosi nella Primavera del Foggia, con esperienze in Eccellenza Abruzzese e Promozione Campana. Giovane, tecnico e determinato, sarà ancora una risorsa preziosa per il reparto offensivo.

Resta in giallogranata anche Ciro Dell’Aquila, centrocampista classe 1993, autentico simbolo del club. Protagonista nella scalata dalla Promozione alla Serie D, ha collezionato successi anche in Molise e Puglia, sempre lasciando un’impronta di valore dentro e fuori dal campo.

Confermato anche il capitano Michele Consolazio, attaccante classe 1990, reduce da una stagione straordinaria con 22 gol. Con esperienze in piazze come Real Guglionesi e Orta Nova, Consolazio si prepara a guidare l’attacco anche nella nuova annata.

Proseguirà il proprio lavoro anche Andrea Florio, Direttore Sportivo e bandiera storica del San Severo, che continuerà a occuparsi della gestione sportiva con dedizione e professionalità. Al suo fianco, rinnovata fiducia a Matteo Scimenes, confermato nel ruolo di preparatore dei portieri. Ex estremo difensore, allenatore abilitato CONI e fondatore della Scuola Portieri AIAP di San Severo, Scimenes sarà ancora riferimento per la crescita tecnica dei numeri uno giallogranata.

