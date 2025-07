Promozione, Real Putignano: dopo l’addio a Palazzo, ecco Andrea Messina

Cambio alla guida tecnica del Real Putignano. Dopo un ciclo ricco di risultati e crescita, la società saluta mister Francesco Palazzo e annuncia l’arrivo in panchina di Andrea Messina per la stagione 2025/26.

Il club rossoblù ha voluto esprimere profonda gratitudine al tecnico uscente, che ha saputo segnare una pagina importante della storia recente del Real. Sotto la sua direzione sono arrivati successi significativi con le formazioni Under 15 e Under 19, il traguardo dei playoff in Prima Categoria e l’approdo in Promozione, culminato con la salvezza conquistata nell’ultima stagione. Un percorso fatto non solo di risultati sportivi, ma anche di crescita umana e collettiva. “Hai fatto crescere calciatori, ma soprattutto persone”, ha sottolineato la società nel messaggio di commiato.

La nuova stagione vedrà in panchina Andrea Messina, allenatore giovane ma già esperto del calcio dilettantistico pugliese. Accolto con entusiasmo dalla dirigenza, Messina condivide una visione tecnica improntata sulla valorizzazione dei giovani, sulla costruzione di un gruppo solido e competitivo, e su un progetto sostenibile ma ambizioso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author