Promozione: Ragazzi Sprint Crispiano, Peluso prende il posto di Paradisi

I Ragazzi Sprint Crispiano ha annunciato la separazione dall’allenatore Alfredo Paradisi. Il tecnico, protagonista della storica vittoria della Prima Squadra nella scorsa stagione, lascia il club dopo un percorso segnato da dedizione e impegno. La società ha espresso gratitudine per il suo lavoro, augurandogli il meglio per il futuro.

A prendere il timone della squadra sarà Emanuele Peluso, già alla guida della formazione Juniores. Il nuovo tecnico ha iniziato la sua avventura con la Prima Squadra questa settimana, preparando il gruppo in vista della delicata sfida salvezza contro il Veglie.

“Ringrazio la società per l’opportunità – ha dichiarato Peluso –. Questo incarico è il riconoscimento del lavoro svolto con la Juniores. Dispiace per Alfredo Paradisi, con cui ho un rapporto di lunga data e di grande stima. Le emozioni sono tante, ma ora dobbiamo concentrarci sull’obiettivo: mantenere la categoria. La squadra si è allenata con impegno, nonostante alcune assenze per infortunio. Sarà fondamentale dare il massimo“.

Peluso ha poi rivolto un appello ai tifosi, in particolare al gruppo delle Teste Matte: “Chiedo di continuare a sostenere la squadra con entusiasmo. Faremo tutto il possibile per raggiungere la salvezza“.

Il debutto del nuovo allenatore avverrà domani nella sfida casalinga contro il Veglie, uno scontro diretto cruciale per la permanenza in categoria.

