8 Settembre 2025

Promozione Puglia, Gironi A/B: risultati e classifiche

Dante Sebastio 8 Settembre 2025
Girone A

Risultati 1a Giornata – Domenica 7 settembre 2025

Borgorosso Molfetta – Don Uva 2-3

Atletico Apricena – Cosmano 2-2

Corato – Lucera 1-1

San Marco – Virtus Palese 2-0

San Severo – Rutiglianese 1-0

Soccer Trani – Virtus Andria 4-0

Virtus Bisceglie – Molfetta Calcio 0-2

Noicattaro – Real Siti 1-1

Norba Conversano – Atletico Gargano 3-2

Classifica

Soccer Trani 3

Molfetta Calcio 3

San Marco 3

Don Uva 3

Norba Conversano 3

San Severo 3

Atletico Apricena 1

Cosmano 1

Corato 1

Lucera 1

Noicattaro 1

Real Siti 1

Atletico Gargano 0

Borgorosso Molfetta 0

Rutiglianese 0

Virtus Bisceglie 0

Virtus Palese 0

Virtus Andria 0

Prossimo turno – 2a Giornata – Domenica 14 settembre 2025

Don Uva – Soccer Trani (11:00)

Molfetta Calcio – Corato (11:00)

Rutiglianese – Norba Conversano (15:00)

Atletico Gargano – Virtus Bisceglie (15:30)

Cosmano – San Severo (15:30)

Lucera – San Marco (15:30)

Real Siti – Borgorosso Molfetta (15:30)

Virtus Andria – Atletico Apricena (15:30)

Virtus Palese – Noicattaro (15:30)

Girone B

1a Giornata – Domenica 7 settembre 2025

Arboris Belli – Polis Bagnolo 1-3

Taviano – Virtus Locorotondo 2-1

Manduria – Ginosa 2-1

Mesagne – Squinzano 0-1

Real Putignano – Trepuzzi 0-0

Terre di Acaya e Roca – Carovigno 0-0

Leverano – Atletico Tricase 0-2

Virtus Matino – Copertino 1-3

Sava – Ostuni 1-0

Classifica

Copertino 3

Polis Bagnolo 3

Atletico Tricase 3

Taviano 3

Manduria 3

Sava 3

Squinzano 3

Carovigno 1

Real Putignano 1

Terre di Acaya e Roca 1

Trepuzzi 1

Ginosa 0

Virtus Locorotondo 0

Mesagne 0

Ostuni 0

Arboris Belli 0

Virtus Matino 0

Leverano 0

Prossimo turno – 2a Giornata – Domenica 14 settembre 2025

Carovigno – Real Putignano (15:00)

Copertino – Leverano (15:00)

Atletico Tricase – Taviano (15:30)

Squinzano – Virtus Matino (15:30)

Trepuzzi – Manduria (15:30)

Virtus Locorotondo – Terre di Acaya e Roca (15:30)

Ginosa – Sava (16:00)

Ostuni – Arboris Belli (16:00)

Polis Bagnolo – Mesagne (16:00)

