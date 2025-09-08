Promozione Puglia, Gironi A/B: risultati e classifiche

Girone A
Risultati 1a Giornata – Domenica 7 settembre 2025
Borgorosso Molfetta – Don Uva 2-3
Atletico Apricena – Cosmano 2-2
Corato – Lucera 1-1
San Marco – Virtus Palese 2-0
San Severo – Rutiglianese 1-0
Soccer Trani – Virtus Andria 4-0
Virtus Bisceglie – Molfetta Calcio 0-2
Noicattaro – Real Siti 1-1
Norba Conversano – Atletico Gargano 3-2
Classifica
Soccer Trani 3
Molfetta Calcio 3
San Marco 3
Don Uva 3
Norba Conversano 3
San Severo 3
Atletico Apricena 1
Cosmano 1
Corato 1
Lucera 1
Noicattaro 1
Real Siti 1
Atletico Gargano 0
Borgorosso Molfetta 0
Rutiglianese 0
Virtus Bisceglie 0
Virtus Palese 0
Virtus Andria 0
Prossimo turno – 2a Giornata – Domenica 14 settembre 2025
Don Uva – Soccer Trani (11:00)
Molfetta Calcio – Corato (11:00)
Rutiglianese – Norba Conversano (15:00)
Atletico Gargano – Virtus Bisceglie (15:30)
Cosmano – San Severo (15:30)
Lucera – San Marco (15:30)
Real Siti – Borgorosso Molfetta (15:30)
Virtus Andria – Atletico Apricena (15:30)
Virtus Palese – Noicattaro (15:30)
Girone B
1a Giornata – Domenica 7 settembre 2025
Arboris Belli – Polis Bagnolo 1-3
Taviano – Virtus Locorotondo 2-1
Manduria – Ginosa 2-1
Mesagne – Squinzano 0-1
Real Putignano – Trepuzzi 0-0
Terre di Acaya e Roca – Carovigno 0-0
Leverano – Atletico Tricase 0-2
Virtus Matino – Copertino 1-3
Sava – Ostuni 1-0
Classifica
Copertino 3
Polis Bagnolo 3
Atletico Tricase 3
Taviano 3
Manduria 3
Sava 3
Squinzano 3
Carovigno 1
Real Putignano 1
Terre di Acaya e Roca 1
Trepuzzi 1
Ginosa 0
Virtus Locorotondo 0
Mesagne 0
Ostuni 0
Arboris Belli 0
Virtus Matino 0
Leverano 0
Prossimo turno – 2a Giornata – Domenica 14 settembre 2025
Carovigno – Real Putignano (15:00)
Copertino – Leverano (15:00)
Atletico Tricase – Taviano (15:30)
Squinzano – Virtus Matino (15:30)
Trepuzzi – Manduria (15:30)
Virtus Locorotondo – Terre di Acaya e Roca (15:30)
Ginosa – Sava (16:00)
Ostuni – Arboris Belli (16:00)
Polis Bagnolo – Mesagne (16:00)
