Promozione, pareggio con rimpianti per la Soccer Trani

Il Trani torna da Stornarella con un solo punto e una lunga lista di rimpianti. La sfida contro la Soccer Stornara si chiude sull’1-1, con i padroni di casa avanti alla fine del primo tempo grazie al gol di Torraco, e il pareggio nella ripresa firmato da Vitale. Una prestazione in crescendo per la squadra di Giangaspero, che però non riesce a concretizzare le tante occasioni costruite nel secondo tempo.

Dopo una buona partenza dei biancoazzurri, è la Soccer a trovare la rete del vantaggio poco prima dell’intervallo, sfruttando un cross preciso di Panelli che trova Torraco pronto all’appuntamento con il gol.

Nel secondo tempo, il Trani prende in mano la gara e trova il meritato pareggio al 53’: Vitale calcia da fuori area, la palla colpisce la traversa e si insacca alle spalle del portiere. Da quel momento è un assedio: Ragno, Terrone, Pugliese e ancora Vitale sfiorano il raddoppio, ma il risultato resta inchiodato sull’1-1.

La cronaca

Nel primo tempo i padroni di casa si fanno vedere già al 12’, con un tiro di Urruma respinto da Magnifico. I tranesi rispondono al 16’ con un dialogo tra Vitale e Precchiazzi, interrotto da una provvidenziale deviazione. Al 18’ Vitale sfiora il palo e ci riprova al 24’ con un tiro dalla distanza. Al 40’, però, è la Soccer Stornara a passare: cross basso di Panelli e deviazione vincente di Torraco per l’1-0.

La ripresa si apre con un Trani aggressivo: al 47’ conclusione di Elia alta sopra la traversa. Al 53’ arriva il pareggio: destro potente di Vitale da fuori, la sfera sbatte sulla traversa interna e si insacca. Al 59’ Ragno sfiora il palo, seguito da una buona occasione per Terrone. All’81’ Pugliese manca l’impatto su un buon pallone di De Cillis. Al 91’ ci prova ancora Vitale su punizione, ma il portiere devia in angolo.

La classifica. Il pareggio consente al Trani di mantenere il quinto posto con 49 punti, ma il Lucera, dopo il 6-0 inflitto al San Severo, si porta a -2, rendendo sempre più serrata la corsa playoff.

La prossima sfida sarà decisiva per non perdere terreno nella corsa al quinto posto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author