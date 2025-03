Promozione, Otranto travolge Veglie e aggancia il secondo posto

Vittoria netta per l’Otranto, che domina il fanalino di coda Veglie con un perentorio 5-0 in trasferta. Un successo fondamentale per la squadra di Mazzeo, che raggiunge il Terre di Acaya e Roca al secondo posto, mantenendo vivo l’inseguimento alla capolista Taurisano.

Nonostante diverse assenze pesanti, tra cui quelle di Conte, Beron, Simone Negro e degli attaccanti Taveri e Touré (rientrato in Senegal per un lutto familiare), gli idruntini prendono subito il controllo della gara.

Il match si sblocca già al 17’ con una punizione velenosa di Marco Vigliotti, che sigla il suo terzo gol consecutivo. Nove minuti più tardi è ancora il terzino protagonista su calcio piazzato: la sua conclusione viene respinta dal portiere, ma Matteo Valentini è il più lesto ad avventarsi sulla ribattuta e firmare il raddoppio.

Nella ripresa, l’Otranto chiude i conti. All’11’ Lautaro Martin serve Mattia Marzo in area, il cui destro beffa Arnesano per il 3-0. Al 19’ ancora Vigliotti, con la complicità dell’estremo difensore avversario, realizza il poker su punizione. Il definitivo 5-0 arriva al 25’, con Valentini che sigla la doppietta personale con un preciso rasoterra sul primo palo dopo una splendida azione corale.

La girandola di cambi accompagna il match fino al triplice fischio. Per il Città di Otranto, ora a quota 57 punti, il prossimo impegno sarà la sfida casalinga contro il Mesagne.

Veglie-Otranto 0-5

Reti: 17’ Vigliotti, 26’ Matteo Valentini; 14’ st Marzo, 19’ st Vigliotti, 25’ st Matteo Valentini.

Veglie: Arnesano, De Vanna, Ligori (26’ st Panzanaro), Quarta F. (12’ st Quarta S.), Ribezzi, Del Monte, Corallo, Cherif (22’ st Marsico), Mbengue, Musardo, Ciucci (6’ st Diop). Panchina: Quarta L., Cacciatore, Stefanizzi, De Luca. All. Maci.

Otranto: Caroppo (41’ st Luceri), Angelini (21’ st Mauro), Vigliotti, Dollorenzo, Liquori, Piccinni, Marzo, Matteo Valentini (27’ st Greco), Lautaro Martin (15’ st Sall), Pietrangelo, Piccinno (27’ st Calò). Panchina: Manuele Valentini, De Giorgi, Beron, Conte. All. Mazzeo.

Arbitro: Alessandro Maria Gialluisi (Barletta). Assistenti: Ruben De Carlo (Bari), Matteo Russo (Barletta).

Ammoniti: Diop (V), Greco (O).

Angoli: 8-0 per l’Otranto

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author