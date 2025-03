Promozione, Otranto rimonta Mesagne e resta sul podio del Girone B

L’Otranto supera in rimonta il Mesagne (2-1) confermandosi al terzo posto del Girone B di Promozione pugliese. In una giornata resa difficile dallo scirocco e da una direzione arbitrale discussa, la squadra di Vincenzo Mazzeo ha avuto il merito di reagire dopo lo svantaggio, grazie ai gol di Matteo Valentini e Conte.

Primo tempo: svantaggio contestato, poi il pareggio

Il Mesagne parte forte e al 37’ trova il vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con la palla che secondo l’arbitro ha varcato la linea di porta, decisione contestata dai locali. La reazione dell’Otranto arriva subito: in pieno recupero è Matteo Valentini a trovare il pareggio con un preciso sinistro rasoterra.

Secondo tempo: in inferiorità numerica, l’Otranto trova il colpo vincente

Nella ripresa i biancazzurri, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Liquori al 26’, continuano a spingere. Dopo un’occasione su punizione di Vigliotti, alla mezz’ora arriva il gol partita: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Conte è il più lesto in area e firma il 2-1. Nel finale il Mesagne reclama un rigore e perde un uomo per espulsione, ma il risultato non cambia più.

Con questo successo, l’Otranto sale a quota 60 punti, consolidando il terzo posto in classifica. Domenica prossima sfida in trasferta sul campo del Tricase.

OTRANTO-MESAGNE 2-1

Reti: 37’pt Lippo (M), 48’pt Valentini Matteo (O), 30’st Conte (O)

OTRANTO: Caroppo, Beron (22’pt Mauro), Vigliotti, Negro, Liquori, Conte, Marzo (20’st Dollorenzo), Valentini M., Taveri (16’st Lautaro Martin), Pietrangelo, Tourè (33’st Piccinni). Panchina: Melito, Sall, Greco, Calò, Valentini Manuele. All. Mazzeo.

MESAGNE: Sestino, Cidera, Pisani, Orfano, Lippo, Grande (20’st Manta An.), Lovisi (20’st Politi), Assindi, Vantaggiato (1’st Keita), Sozzo, Manta Al. (33’st Gaetano). Panchina: Di Pietrangelo, Versienti, Petiti, Lazzoi, Capobianco. All. Di Serio.

Arbitro: Reale (Lecce). Assistenti: Bovio (Bari) e De Simone (Molfetta).

Espulsi: Liquori (O) al 26’st, Manta Al. (M) al 44’st.

Ammoniti: Caroppo, Vigliotti, Pietrangelo, Piccinni (O); Assindi (M).

Calci d’angolo: 6-3 per il Mesagne.

Recupero: 3’pt; 6’st.

