Promozione, nasce il Norba Mola: ereditato il titolo del Bitritto Norba

A Mola di Bari nasce ufficialmente una nuova realtà sportiva: l’ASD Norba Mola, società calcistica dilettantistica pronta a disputare il prossimo campionato di Promozione pugliese, raccogliendo l’eredità del Bitritto Norba, club che ha militato per cinque stagioni consecutive nella stessa categoria.

Il nuovo progetto nasce dall’unione di intenti e risorse di figure già note nel panorama calcistico regionale. Alla presidenza figurano Giuseppe Vitto, imprenditore, e Simone Coppola, già presidente del Bitritto Norba. A completare l’organigramma dirigenziale, un nome di lunga tradizione calcistica nel territorio: Agostino Divella, che assumerà il ruolo di presidente onorario.

Alla guida tecnica della prima squadra è stato chiamato Mirko Muserra, 49enne polignanese, già allenatore di Polimnia e Don Uva Bisceglie, apprezzato per il suo stile di gioco offensivo e per la capacità di valorizzare i giovani. L’allenatore ha espresso entusiasmo per il nuovo incarico e ha dichiarato di voler riportare entusiasmo e pubblico allo stadio di Mola.

Con l’avvio del progetto sono stati annunciati anche i primi acquisti. In difesa arriva Carlo Zizzi, classe 1994, con lunga esperienza in Serie D ed Eccellenza, proveniente dalla Polimnia. Sempre dalla stessa società proviene anche il centrocampista Fabrizio Selicati, classe 2003, polignanese, reduce da una stagione tra Capurso e Don Uva, già protagonista in Primavera 2 con il Monopoli.

A centrocampo si aggiunge anche il conversanese Marcello Magistà, cresciuto con mister Muserra e autore di ottime prestazioni nell’ultima stagione al Bitritto Norba. Per il reparto offensivo, il club ha ufficializzato l’arrivo di Ivan Manuel Gomes Forbes, attaccante fisico e veloce con trascorsi in Serie C, D ed Eccellenza, alla prima esperienza in Promozione dopo l’ultima stagione disputata in Eccellenza a Bitonto e Bisceglie.

Il pacchetto arretrato si arricchisce con il difensore Claudio Trentadue, reduce da un’ottima stagione al Capurso, e con Gabriele Decarolis, classe 2002, proveniente dall’Arboris Belli, già con importanti esperienze in Eccellenza.

Chiude il quadro il regista Antonio Marasciulo, classe 1997, che arriva dall’Atletico Acquaviva, mentre sull’esterno approda il fasanese Nicola Fioravante, classe 2004, proveniente dal Grottaglie.

La Norba Mola si presenta così con un gruppo solido e ambizioso, guidato da una dirigenza esperta e da un tecnico determinato a riportare entusiasmo e risultati nella piazza molese.

