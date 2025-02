Promozione: Lucera, la proprietà annuncia il disimpegno a fine stagione

Dopo otto anni di impegno e sviluppo, l’attuale proprietà del Lucera Calcio ha annunciato la decisione di lasciare la guida della società al termine della stagione. La comunicazione ufficiale è arrivata attraverso una nota in cui la dirigenza ha ripercorso i traguardi raggiunti e ribadito l’intenzione di garantire il regolare svolgimento delle attività fino alla fine del campionato.

Un percorso di crescita

Dal 2016, il club ha intrapreso un’importante opera di rifondazione, partendo da una difficile situazione sportiva. Reduce da una retrocessione in Terza Categoria, il Lucera Calcio ha saputo risollevarsi, conquistando posizioni di rilievo nel panorama dilettantistico pugliese. Per due stagioni consecutive, la squadra ha sfiorato la promozione in Eccellenza Pugliese, disputando i playoff con determinazione.

Oltre ai risultati sportivi, la società ha puntato sulla valorizzazione dei giovani talenti, portando tre calciatori a emergere a livello professionistico e ottenendo per due suoi giocatori la convocazione nelle nazionali di Uganda e Sud Sudan. Un altro primato significativo è stato l’esordio in prima squadra di un giovanissimo atleta di appena 15 anni.

Un addio con lo sguardo al futuro

Nel comunicato, la proprietà ha sottolineato l’importanza dei valori che hanno guidato la gestione della società: il sostegno ai giovani calciatori e l’integrazione di atleti provenienti da contesti difficili. Tuttavia, ha anche evidenziato la necessità di un cambio di guida per garantire nuova linfa e un ulteriore sviluppo del club.

“Ogni storia ha il suo tempo – si legge nella nota – e il nostro capitolo con il Lucera Calcio è giunto a un punto di svolta. Sentiamo che è il momento di passare il testimone a chi potrà portare nuove energie e costruire un futuro ancora più solido per i colori biancocelesti.”

Nonostante l’annuncio del disimpegno, la società ha garantito che tutti gli impegni assunti saranno rispettati fino alla conclusione della stagione. Resta ora da capire chi raccoglierà l’eredità della gestione attuale e quale sarà il futuro del club.

Per i tifosi e per l’intera comunità sportiva di Lucera, si apre un nuovo capitolo che potrebbe ridefinire il destino della squadra, nel segno di una tradizione calcistica quasi centenaria.

