Promozione, Lucera: Carbone è il nuovo allenatore

Il Lucera Calcio ha ufficializzato l’arrivo di Christian Carbone come nuovo allenatore della Prima Squadra per la stagione 2025/2026. A partire dal prossimo 1° luglio, il tecnico originario di Cerignola, classe 1990, sarà alla guida della formazione biancoceleste.

Per Carbone si tratta di un ritorno a Lucera, dopo aver allenato la formazione Juniores Under 19 nella stagione 2018/2019. Il suo percorso professionale ha preso il via nel 2008 nel settore giovanile della PGS Cerignola, per poi proseguire in realtà come Uniti per Cerignola, Audace Cerignola e Pro Evolution Cerignola, maturando esperienza con diverse categorie giovanili.

Sul fronte delle prime squadre, ha allenato il Team Orta Nova in Eccellenza dal 2019 al 2021, seguito da una parentesi al Campobasso 1919 sempre in Eccellenza nel 2022. Successivamente ha lavorato con il Barletta 1922 in Serie D, ricoprendo il ruolo di vice, collaboratore tecnico e, in sei occasioni, allenatore in prima. Nell’ultima stagione, ha guidato il Molfetta Calcio in Eccellenza.

Tra i risultati più rilevanti, spicca la vittoria del Campionato Nazionale Under 19 – Girone L con il Barletta 1922 nella stagione 2023/2024, confermando la sua abilità nella crescita dei giovani talenti.

Nell’attesa di conoscere la composizione completa dello staff tecnico, che sarà ufficializzata nei prossimi giorni, il Lucera Calcio si prepara a iniziare un nuovo capitolo sotto la guida di Carbone, pronto a portare nuova energia e ambizione alla squadra.

