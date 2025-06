Promozione, Lorenzo Longo è un nuovo giocatore del Soccer Trani

L’A.S.D. Soccer Trani ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista Lorenzo Longo, classe 1994, acquisito a titolo definitivo. Nato a Noci il 6 aprile 1994, Longo rappresenta un innesto di grande spessore per il centrocampo della formazione biancazzurra.

Con alle spalle una lunga carriera nelle categorie superiori, Longo ha collezionato complessivamente 300 presenze nei campionati di Serie C e Serie D, vestendo le maglie di club storici come Paganese, Fidelis Andria, Taranto, Audace Cerignola, Gravina e Termoli, tra gli altri. La sua formazione calcistica è iniziata nel settore giovanile del Bari, dove ha anche esordito in Prima Squadra.

Nella stagione appena conclusa, il centrocampista ha militato nel girone B di Eccellenza lombarda, dapprima con la Fucina, per poi trasferirsi alla Tritium, totalizzando 29 presenze complessive.

Dopo aver lasciato la Puglia nel dicembre 2023, Longo è ora pronto a tornare nella sua terra d’origine e a guidare il centrocampo del Soccer Trani, con l’obiettivo di contribuire in maniera significativa alla crescita del progetto tecnico e all’entusiasmo dei tifosi.

Il club lo ha accolto con entusiasmo, sottolineando l’importanza di un profilo esperto e carismatico per il futuro della squadra.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author