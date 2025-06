Promozione, la Soccer Trani ingaggia Morra e Manzari: 375 gol in due

L’A.S.D. Soccer Trani alza il sipario sulla nuova stagione e lo fa con due autentici colpi da novanta: Vito Morra e Gennaro Manzari guideranno l’attacco biancazzurro nel 2025/2026.

Classe 1987, originario di Cerignola, Vito Morra è un attaccante dal curriculum impressionante. Con 174 reti in carriera, ha disputato cinque stagioni in Serie D e vinto 7 degli ultimi 10 campionati disputati. Solo nell’ultima stagione ha realizzato 31 reti con l’Audace Barletta, aggiungendo così un ulteriore tassello a un palmarès che include trionfi in Promozione con il Vittoria e storiche imprese con l’Audace Cerignola, dove ha segnato 66 gol in quattro stagioni.

“Siamo entusiasti di accogliere un profilo come quello di Vito” – ha dichiarato il presidente Luciano Pace – “parliamo di un attaccante di assoluto valore, in grado di fare la differenza dentro e fuori dal campo.”

Accanto a lui ci sarà Gennaro Manzari, classe 1985, veterano del calcio dilettantistico con oltre 200 reti segnate e sei promozioni conquistate tra Eccellenza e Promozione. Ex di club storici come Noicattaro, Monopoli, Fidelis Andria, Vigor Trani, Bitonto, Barletta, Polimnia e Bisceglie, dove ha militato nella scorsa stagione, Manzari porta in dote leadership, spirito di sacrificio e un fiuto del gol infallibile.

“Benvenuto Condor – è il momento di volare insieme!” ha scritto la società, celebrando l’arrivo di uno dei suoi attaccanti più rappresentativi.

Grande il significato simbolico di questi annunci, come sottolineato dal vicepresidente Ignazio Di Lauro: “Esattamente 15 anni fa festeggiavamo la promozione in Serie D. L’obiettivo è tornare a vivere emozioni del genere. Ora è il momento di remare tutti nella stessa direzione.”

Decisivo, nella trattativa per Morra, il contributo dell’avvocato Belen Sosa.

Con oltre 375 gol complessivi, la nuova coppia d’attacco Morra–Manzari rappresenta una delle più temibili del panorama dilettantistico. La Soccer Trani punta in alto.

