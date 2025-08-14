14 Agosto 2025

I fratelli Taratufolo e De Canio, foto: Leonardo Tantone-ASD Daken Invicta Matera

Promozione, Invicta Matera: arriva De Canio con un nuovo ruolo

Roberto Chito 14 Agosto 2025
Con oltre 862 panchine in carriera, tra Serie A, B, C e vari tornei all’estero, per Luigi De Canio comincia una nuova avventura: sarà il responsabile tecnico del progetto Invicta Matera, club che milita in Promozione lucana.

Il tecnico materano, fermo ormai dalla stagione 2018-19 dopo l’esonerato con la Ternana in Serie C, è pronto a calarsi in una nuova avventura, sposando un progetto della propria Città. De Canio, infatti, sarà responsabile tecnico della società materana, abbracciando il progetto dei fratelli Taratufolo.

“De Canio e la Daken Invicta Matera insieme per potenziare e migliorare il grande lavoro già fatto fino ad oggi. Un grande professionista a servizio di bambini, ragazzi, atleti e tecnici per far crescere la cultura dello sport”, si legge sui canali ufficiale del club biancoazzurro.

Roberto Chito

