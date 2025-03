Promozione, il Soccer Trani espugna Lucera di misura

Il Soccer Trani torna alla vittoria contro il Lucera un anno e mezzo dopo l’ultimo successo, imponendosi di misura grazie al gol decisivo di Marco Vitale al 38’ del primo tempo. Una prestazione di spessore per i dragoni, autori di una gara attenta e ben giocata su un campo difficile, contro un avversario affamato di punti.

Primo tempo: equilibrio e rete di Vitale

La partita si apre con un’occasione per il Lucera: al 2’ Pinnelli è decisivo in uscita su Iddi. Il Trani cresce e al 34’ spreca una grande occasione con Terrone, che manda alto da pochi passi. Al 38’ arriva il vantaggio ospite: Binetti recupera palla e serve Vitale, che con una finta si libera del difensore e trova il gol con un preciso rasoterra che bacia il palo prima di entrare in rete.

Secondo tempo: gestione e brividi finali

Nella ripresa il Trani gestisce il risultato, rischiando però in un paio di occasioni. Al 58’ Moronese di testa sfiora il pari per il Lucera, mentre due minuti dopo è Terrone a sprecare il possibile raddoppio calciando su Sciretta. Al 75’ Pinnelli è ancora provvidenziale in uscita su Innocent, mentre Elia salva tutto poco dopo su un’altra conclusione insidiosa. Nel finale Ragno va vicino al 2-0, ma la difesa lucerina salva sulla linea.

Con questo successo il Soccer Trani sale a quota 44 punti, consolidando il quinto posto e portandosi a +3 sul Lucera sesto. Prossimo turno in casa per i dragoni, chiamati a confermare questo momento positivo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author