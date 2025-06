Promozione, il Sava e l’allenatore Colluto si separano

Con la conclusione della stagione sportiva 2024/2025, termina ufficialmente il rapporto di collaborazione tra Mister Danilo Colluto e l’ASD Sava Calcio. Si chiude così un ciclo durato due anni, che ha visto il tecnico protagonista di un percorso di crescita e risultati per la società biancorossa.

Arrivato inizialmente alla guida della Juniores Regionale, Colluto ha condotto la formazione giovanile al secondo posto in campionato, confermandone il valore tecnico. Il salto in Prima Squadra ha segnato un ulteriore passo in avanti: sotto la sua guida, il Sava ha conquistato la finale playoff di Prima Categoria, ottenendo la promozione nel campionato di Promozione Regionale.

Nel primo anno di Promozione, la squadra ha chiuso con un settimo posto, a ridosso della zona playoff, consolidando la propria presenza nella categoria.

La società ha voluto ringraziare pubblicamente Mister Danilo Colluto per il lavoro svolto, sottolineando la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrati in ogni fase del suo incarico. “A lui i migliori auguri per il futuro, sia professionale che personale”, si legge nella nota ufficiale del club.

