Promozione, il San Marco rimonta il Leverano e vince la Coppa Italia

Il San Marco riscrive la propria giovane storia calcistica vincendo la Coppa Italia di Promozione Pugliese in un pomeriggio memorabile per tutta la piccola comunità garganica. Al “Tonino Parisi” di San Marco in Lamis la rimonta è servita, 3-0 ai salentini del Leverano in gara 2, ribaltato il 3-1 dell’andata.

Il copione della sfida è chiaro sin dal 2′, quando Salerno a tu per tu con Bardoscia manda a lato la prima pallagol di giornata. I padroni di casa rincorrono le due reti di svantaggio perciò dominano e si rendono pericolosi anche al quarto d’ora col tentativo di Cacchione. Il gol è nell’aria, al 23′ Bardoscia mette in corner il diagonale di Salerno, duello che si rinnova al 25′, tiro secco di Protino, Salerno devia e l’estremo difensore se la ritrova tra i guantoni. Il muro bianconero cade al 28′, alla terza chance capitan Salerno non perdona, vincente il tap-in dell’1-0.

Al 32′ arriva subito l’occasione del raddoppio, Bardoscia si addormenta, Scanzano ci crede ma Rutigliano salva sulla linea. Un minuto dopo ancora Scanzano, traversone perfetto di Protino per l’inserimento di rapina, palla sul fondo.

Nella ripresa basterebbe un gol al San Marco per ribaltare la situazione, il Leverano non reagisce e i garganici ritrovano il cinismo mancato nel primo tempo. 53′, miracolo di Bardoscia su Protino, che si rifà con gli interessi al 58′, mancino prelibato all’angolino, 2-0 ed apoteosi celeste-granata. Finale chiusa in cinque minuti, 63′: Cacchione crea superiorità, Scanzano finalizza il tris che vale la Coppa. L’unico accenno di reazione dei salentini al 73′, con l’incornata deviata in corner di Laena. Vani gli assalti finali, il 3-0 del “Parisi” vale il ribaltone: 4-3 nel computo totale, per la prima volta nella sua storia il San Marco di mister Iannacone vince la Coppa Italia di Promozione Pugliese.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author