Promozione, Grottaglie: ufficiale l’arrivo di Tomas Dunat

Il Grottaglie ha annunciato l’ingaggio di Tomas Dunat, terzino sinistro argentino classe 2002, proveniente dalla Juvenilia Roseto. Il giovane difensore ha espresso entusiasmo per la nuova avventura: “Ho iniziato la stagione in Calabria, ma quando è arrivata la proposta del Grottaglie non ho esitato. So che in Puglia si gioca un calcio di alto livello e conosco la passione della tifoseria grottagliese”.

L’accoglienza e gli obiettivi

Dunat si è detto soddisfatto dell’impatto con il nuovo ambiente: “Dal primo momento mi hanno trattato benissimo: il presidente, il direttore, l’allenatore e i compagni mi hanno accolto alla grande. Sono felice di essere qui”. Sugli obiettivi stagionali, il difensore ha le idee chiare: “Voglio raggiungere la salvezza il prima possibile e continuare la mia carriera in Italia, magari proprio qui”.

Le caratteristiche tecniche

Dunat si definisce un giocatore duttile: “Sono un terzino sinistro, ma posso giocare anche come quinto di centrocampo o mezzala. Amo tenere il pallone, calciare in porta e dialogare con i compagni”.

Il campionato

Il nuovo acquisto del Grottaglie ha già seguito la squadra da spettatore: “Domenica ho assistito alla gara e ho visto una grande reazione da parte dei miei compagni. Ora dobbiamo vincere, soprattutto negli scontri diretti”. Un innesto di qualità per il Grottaglie, che punta a rinforzare la rosa in vista del prosieguo della stagione.

