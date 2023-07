Promozione: Grottaglie riparte con Simone Carrozzo in panchina

Anche per la prossima stagione, il Grottaglie sarà guidato in panchina da Simone Carrozzo. Meritata riconferma per l’allenatore biancoazzurro dopo la brillante scorsa stagione culminata con la vittoria del campionato di Prima Categoria.

Alla prima esperienza da allenatore di una prima squadra, con Carrozzo la società vuole dare continuità a un progetto giovane. Dopo aver lavorato nel settore giovanile dell’Avetrana, vanta importanti trascorsi nello staff di Sava, Avetrana e Matino tra Promozione e Serie D.

Riconfermato anche l’intero staff tecnico a sua disposizione composto da:

Fabio Nicolì: allenatore in seconda;

Dario Vitale: preparatore dei portieri;

Mirko Friuli: collaboratore tecnico.

