Promozione, Grottaglie ingaggia Fioravante: “Qui per crescere e vincere”

Nuovo rinforzo per il Grottaglie: si tratta di Nicola Fioravante, centrocampista classe 2004 nato a Monopoli. Il giovane talento arriva dalla Polimnia Calcio, con cui ha vinto il campionato di Promozione e ha giocato anche in Eccellenza.

Fioravante ha espresso grande entusiasmo per la sua nuova avventura: “Ho scelto questo progetto perché ne condivido i valori e le ambizioni. L’accoglienza è stata fantastica, mi sono sentito subito parte della squadra. Sono felice di poter dare il mio contributo”.

Sul gruppo squadra ha aggiunto: “Sta nascendo un gruppo unito e ambizioso, con grande voglia di crescere insieme”.

Descrivendo il suo stile di gioco, il centrocampista ha dichiarato: “Mi piace avere sempre la palla tra i piedi. Preferisco giocare davanti alla difesa per poter gestire più palloni possibili”.

Infine, un commento sulla prossima sfida contro il Real Putignano: “Siamo in una posizione difficile in classifica, ma ci stiamo allenando duramente per rialzarci. Sarà una partita ostica, ma una vittoria potrebbe rappresentare la svolta della nostra stagione”.

