Promozione, Grottaglie: Gamarro “Gettiamo le basi per la salvezza”

Il Grottaglie prosegue la sua campagna di rafforzamento sotto la guida di Giuseppe Gamarro, impegnato nel consolidare l’affiatamento della nuova rosa in vista del girone di ritorno. L’obiettivo resta la salvezza, ma il tecnico attende ancora qualche innesto: “Non abbiamo completato del tutto l’organico, aspettiamo l’arrivo di qualche altra pedina”.

Nuovi arrivi e spirito di squadra

L’inserimento dei nuovi acquisti procede nel migliore dei modi: “I ragazzi si stanno integrando bene e l’armonia che si sta creando non era affatto scontata. Stiamo gettando le basi per la salvezza e per progetti futuri”, ha dichiarato Gamarro.

Moduli e strategia

L’allenatore ha un’idea chiara di calcio: “Non bado troppo ai moduli, preferisco un gioco aggressivo e dinamico. Finora ho adottato il 4-4-2, ma lo schema dipende dalle caratteristiche dei giocatori”.

Un girone di ritorno imprevedibile

Il tecnico ha sottolineato l’alta competitività del campionato: “Nel girone di ritorno, dopo il mercato, tutto cambia. Abbiamo affrontato squadre di livello e giocatori di categoria superiore”.

Fiducia per il prossimo impegno

L’ultimo pareggio ha dato slancio al gruppo: “Il morale è alto, il risultato di domenica ci ha dato nuova linfa. Ci stiamo preparando al meglio per la sfida contro il Real Putignano, sono fiducioso”.

