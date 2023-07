Promozione: Grottaglie, confermato il ds Antonio Bruno

Il Grottaglie riparte da Antonio Bruno, confermato nel ruolo di direttore sportivo. Nel suo recente passato in biancoazzuro è stato protagonista della miracolosa salvezza nel campionato di Eccellenza e la straordinaria vittoria del campionato di Prima Categoria la scorsa stagione.

Un campionato che ha visto il Grottaglie chiudere da imbattuto, con lo straordinario score di 23 vittorie e 5 pareggi, oltre a 74 gol fatti e soli 14 subiti.

Il direttore sportivo Antonio Bruno non ha certo bisogno di presentazioni per gli ottimi risultati ottenuti nel calcio dilettantistico pugliese. Consulente di mercato di diverse squadra di Serie D ed Eccellenza, con Leverano e Matino ha ottenuto il salto di categoria dalla Promozione all’Eccellenza, mentre con l’Avetrana ha sfiorato una miracolosa promozione in Serie D con una squadra composta da un mix di ragazzi scovati nei settori giovanili e giocatori sconosciuti.

Prima di intraprendere la carriera di direttore sportivo, per lui un passato da allenatore con 2 titoli italiani vinti nel settore giovanile con Allievi e Giovanissimi dell’Aldini Milano. Al Milan ha allenato per diversi anni le squadre giovanili prima di tornare nella terra natia e iniziare la carriera da DS. A lui il compito di costruire la rosa che affronterà il prossimo campionato di Promozione.

