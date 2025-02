Promozione, Grottaglie cerca punti con la Virtus Matino

Il Grottaglie sta attraversando un buon momento di forma, avendo raccolto quattro punti nelle ultime due gare. Ora, la squadra biancoazzurra punta a muovere ancora la classifica nella sfida interna – ma disputata sul neutro di Latiano – con la temibile Virtus Matino.

L’allenatore Giuseppe Gamarro si dice fiducioso: “Sto recuperando gli acciaccati e per domenica dovrei avere tutti gli effettivi a disposizione. Non ci sono squalificati e la squadra ha lavorato bene per preparare al meglio la partita”.

Una sfida impegnativa

L’allenatore sottolinea la forza della Virtus Matino: “Dovremo affrontarli con umiltà, lottando su ogni pallone con grinta e coraggio. Hanno giocatori di grande valore come il capocannoniere Pirretti e Villani”.

Per portare a casa un risultato positivo, servirà una gara perfetta: “Dovremo dare il massimo e sperare anche in una loro giornata no”.

L’identità del Grottaglie

Gamarro evidenzia i punti di forza della sua squadra: “Questo nuovo Grottaglie ha personalità ed entusiasmo. Rispetto alle big del campionato, abbiamo un gap tecnico, ma possiamo colmare questa distanza con il carattere e la determinazione”.

